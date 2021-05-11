南區5地點包括赤柱計劃限速30公里　減低車禍風險

今年聯合國全球道路安全周的主題是「生活街道——限速30公里」，繼運輸署正籌備在深水埗試行限速30公里，南區區議員與道路安全研究小組亦研究當區情況，挑選出5個地點實施類似計劃，時速限制30公里，包括香港仔市中心、赤柱中心區。小組認為，計劃可減少車禍風險，並鼓勵駕駛者採取謹慎的駕駛方式，尊重行人和單車駕駛者需要。

南區區議員與道路安全研究小組研究了南區的情況，認為南區市區和住宅區規模較小且分散，也有很受歡迎的旅遊區，非常適合實施低限速區。選出5個有很多遊人在不同位置橫過馬路的地區，設置30公里限速區試點，包括香港仔市中心、鴨脷洲大街、淺水灣海灘道、赤柱中心區及舂磡角道。

小組解釋，香港仔市中心由多條狹窄的熱門購物街組成，吸引了全區各地居民到訪；鴨脷洲大街隨着港鐵通車，正轉變成飲食熱門地點；淺水灣海灘道有大批到沙灘玩樂的人士到訪；赤柱中心區有數條狹窄街道連接泳灘、海濱長廊和市集，屬海濱村落的；舂磡角道只有狹窄山路，沒有行人路，卻是郊遊人士熱門郊遊地點，該處甚少發展，交通並不繁忙。

小組認為，上述繁忙地區實施限速計劃對交通的影響甚微，因多數時間該地點的平均車速都處於低水平。小組指，較低的車速不會造成不便或交通擠塞，反而可阻止超速駕駛，從而減低行人被撞擊的風險。小組又指，可藉此重新設計道路和行人路，收窄行車線，並使有關地區成為行人友善地區。