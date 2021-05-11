搭巴士除口罩與乘客罵戰　區議員葉子祈今認衰道歉

葉子祈稱自己沒有佩戴口罩是不成熟的行為，向受影響的市民道歉。(陳嘉順攝)

為阻疫情傳播，政府要求使用公共交通工具的乘客需一直佩戴口罩。近日網上流傳一段短片，西貢區議員葉子祈在巴士上因無戴口罩而與其他乘客發生爭論。葉接受傳媒查詢時解釋，當時坐在巴士上層因感到「焗」，所以脫下口罩休息，其後又指「口罩戴與不戴實在只是無聊小事」。西貢區議會地區設施管理委員會今早(11日)召開會議，會上葉稱經反思後，認為自己無佩戴口罩是不成熟的表現，向受影響市民道歉。

地區設施管理委員會今早舉行主席補選，填補前區議員黎銘澤的委員會主席一職，葉子祈在沒有其他對手下自動當選，期間議員王水生反對葉出任主席，離場表示抗議。葉在會議上表示，他因為反對政府封鎖地區強制檢測，認為不能有效控制疫情，更令市民無所適從和受苦，故刻意拒戴口罩表達不滿，反思之下認為是不成熟的表現。

另外，要求葉子祈公開道歉大聯盟今早亦到西貢將軍澳政府綜合大樓抗議，指摘葉沒有佩戴口罩並與乘客發生口角，又批評他過往在區議會及公眾地方已多次無戴口罩，嚴重危害公眾衞生，誤導年輕人，漠視法紀，更違反預防及控制疾病條例，及觸犯公職人員行為失當罪，請願人士促請西貢區議會及西貢民政事務處跟進。

葉在公眾地方沒有戴口罩早有前科，他於去年9月出席西貢區議會會議期間，亦因脫下口罩而與其他與會人士爆發口角；今年2月他亦在沒有佩戴口罩的情況下，走入商場向途人派發利是封。