浸大研治三陰性乳癌標靶藥　用納米載體運送中藥助縮腫瘤

三陰性乳癌一直被視為較棘手的乳癌，因其轉移及復發風險較高，有效治療方法少，病人存活率低。本港有大學為該病研發全新標靶療法，利用納米載體運送能抑制癌細胞的中藥成分藤黃酸至癌病位置，以達致抗癌效能，令腫瘤縮小，並減低對其他器官的傷害。

藤黃酸是一種中草藥成分，由稱為藤黃的乾涸棕色樹脂提煉而成。這種樹脂來自藤黃樹，據研究顯示，藤黃酸可以抑制癌細胞生長，惟它在身體循環系統中會被迅速消除，加上低水溶性的特性，令它難以抵達癌細胞，限制了其臨床應用。此外，由於藤黃酸含有毒性，高劑量亦可能會損害治療目標以外的器官。

浸大中醫藥學院臨床部主任兼曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥，及教學科研部助理教授關曉儀，與美國康奈爾大學合作，以聚酯脲氨酯為基礎，設計出一個可被生物分解、附有葉酸及精氨酸的納米載體，以提升藤黃酸對三陰性乳癌的療效，並減低其毒性對非治療目標的影響。

該研究用小鼠作為實驗，兩組三陰性乳癌小鼠分別被注射相同劑量的藤黃酸，其中一組是以納米載體負載，另一組則沒有，經過17天的治療，有納米載體的組別，其腫瘤重量的平均減幅，比沒有納米載體的組別高67.6％，顯示以納米載體負載的藤黃酸更有效地縮小腫瘤。團隊計劃向美國食品藥品監督管理局，或國家食品藥品監督管理總局申請進行新藥臨床試驗。