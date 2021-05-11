海關督察向下屬借錢　索取及接受利益罪成

海關督察未經許可問下屬借5萬港元，結果經下屬介紹下，轉向一名警員借錢。事件被揭發後，該海關督察被控「訂明人員未得許可索取利益」及「訂明人員未得許可接受利益」兩罪。他否認控罪，案件早前於東區裁判法院審訊，至今天（11日）裁判官作出裁決，裁定2項罪名均成立，案件押後至6月1日判刑，期間為被告索取背景及社會服務令報告。雖然裁判官繼續批准被告保釋，不過就明言判監機會很高。

31歲被告鄭文傑，被控於2018年10月17日，未得行政長官一般或特別許可，向一名不受其直接監管的屬下關員劉港生索取一筆5萬港元的貸款。他也被控於同日，未得行政長官一般或特別許可，接受上述關員的朋友梁偉劍一筆5萬港元的貸款。

暫委裁判官陳國維裁決指，證人梁偉劍的證供簡單直接，是可信的證人。相反，他不信納被告幫朋友借錢的說法，因為被告連該朋友的全名、職業、入息都說不出。被告明知自己身為海關督察，不可向下屬借貸，沒理由會為交情不深的朋友押上自己的前途。被告解釋指當時其朋友被澳門賭場的「疊碼仔」挾持，擔心疊碼仔會對自己的人身安全構成威脅，此說法亦不被裁判官接納。裁判官反問，如果被告朋友向賭場內某個陌生人求助，難道疊碼仔又會威脅該陌生人？總括而言裁判官並不相信這個「朋友」真有其人，裁定被告是幫自己借錢。

辯方律師求情指，本案並非同類案件中最嚴重，其借貸亦與其公職無關，無證據顯示被告有貪污意圖。律師指被告今次定罪後，相信被告已無機會繼續海關督察的工作。加上被告有破產令在身，現時主要靠已退休的父母及姊姊支持生活，因此判罰款並無意義，律師遂請求法庭判處短期監禁，但以緩刑方式處理，讓被告有機會更生，遠離賭博重新做人。