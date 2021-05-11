調查指疫下學童身心健康變差　近6成體力活動量減少

疫情下學童留在家中的時間增多，走動機會難免減少。有調查顯示，疫情對學童身心健康均有負面影響，63%父母表示子女體重上升、近30%表示子女進食分量增加，近60%父母指子女體力活動量減少，近30%認為子女情緒/心理健康變差。調查機構建議，家庭應多進行家居親子體力活動，保持恒常運動的習慣。

「賽馬會家校童喜動計劃」今年2月透過應用程式，訪問800名父母對比去年10月期間，子女身心狀況的改變，藉此研究疫情對學童所產生的影響。調查發現，63%受訪父母表示於新冠肺炎疫情停課期間子女體重上升，當中11%父指母，子女體重增加3公斤或以上，而28%父母指子女進食分量增加。

調查又指，逾60%父母指子女對着屏幕時間增加，當中43%人指，子女對着屏幕的時間每天增加60分鐘或以上；57%父母發現子女體力活動量減少，其中24%父母指，子女體力活動量每天減少60分鐘或以上。此外，10%父母認為子女身體健康變差，認為子女情緒或心理健康變差的父母，亦接近30%。