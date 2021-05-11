梁凌杰太古廣場墮樓死因研訊　今再選陪審團重開

2019年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在6月15日於太古廣場高處墮下身亡，死因研訊昨開審後，有陪審員稱無法完全聽懂庭上證供，裁判官高偉雄遂須解散陪審團。今天（11日）早上死因庭重新選出3女2男的陪審團後，再度展開死因研訊。調查警員供稱，事發後他拍攝現場及死者財物照片。庭上展示照片包括一本死者的筆記本，載有對香港感到心灰意冷等內容。

死因庭今早抽選陪審員時，有女陪審員表示自己丈夫是警務人員，問及仍否適合擔當陪審員。高官向她指出，她不可與丈夫討論本案。該女陪審員認為自己能在研訊中保持不偏不倚，遂擔當陪審員；警務處及消防處今續派代表應訊，死者家屬則仍缺席研訊。

死因研訊主任葉志康大律師今續傳召證人及讀出證人書面供證，其中警員蕭偉傑供稱自己事發後接獲指示，到涉事太古廣場外牆維修工程鐵架拍攝現場照片，及後到律敦治醫院拍攝死者傷勢和財物照片。蕭所攝照片在庭上展示，其中有一本相信屬於死者的筆記本，其內容提到香港感到心灰意冷，及指情況是由政府促成等。

蕭另指事發現場鐵架由3個平台部分組成，總面積約100平方米，闊約4米及長約25米，並有石牆圍封，有兩個入口可通往鐵架，惟其中一個當時擺放有地盤廢料。政府化驗師施偉傑供稱，他於今年3月到事發現場作三維掃描及量度，太古廣場4樓混凝土牆頂端至行人路的高度為17米，而行人路闊約6米。研訊今午繼續。