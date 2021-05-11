復課後老師免兩周一檢　學界籲教局以「疫情趨勢」衡量

港府今日(11日)公布，在今屆中學文憑試(DSE)完結後，即本月24日開始，所有學校可全校學生回校上課，但繼續維持半天制。有中學校長表示歡迎有關安排，可免卻教職員兩周一檢，強調當局應以「疫情趨勢」衡量復課安排，又認為小學毋須顧及DSE，可安排他們提早復課。

香港直接資助計劃學校議會主席陳狄安表示，早前雖然有變種病毒流入社區，但未有造成社區爆發，新安排可讓更多學生回校，對此表示歡迎，尤其對未有定期檢測的學校是好事。至於其擔任校長的港青基信書院，他指本身已安排全體教職員定期檢測，以換取半天全面復課，故新公布對該校影響不大，不過可免卻教職員兩周一檢。

復活節假期後全校可有三分之二學生回校，即大約4級學生。陳表示，中六級學生已正在應考DSE，新安排意味可多一級學生可安排回校。他又指，按一般做法仍會要求學生暑假回校補課，尤其本學年的中四及中五學生需補回進度，特別是理科生因停課失去在實驗室學習機會。

陳表示，因應教育局早前向各校查詢接種疫苗數字，故曾進行校內調查，顯示大部分教職員已接種兩劑或一劑疫苗，以及有意接種疫苗，若當局放寬已接種疫苗學校可有更大復課空間，「當然歡迎」，但他認為當局以「疫情情況」衡量復課會更好。