憂長者無智能電話　政黨倡派現金或設實體消費券

現時仍有不少長者沒有智能電話，難以使用電子消費券。

政府早前提出向每名合資格港人及新來港人士，分期發放總額5,000港元的電子消費券，以帶動本地消費。有政黨今（11日）召開記者會，建議政府將消費券金額加碼至10000港元，並涵蓋18歲以下的市民，以及向60歲以上長者派發現金或實體消費券，並已將有關建議遞交予財政司司長陳茂波

民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明批評，5000港元消費券即使購買大型傢俬亦未必足夠，故促政府將金額加碼至10000港元。陳又指政府派發消費券的電子平台限制甚多，建議增加「PayMe」應用程式發放，以方便更多市民使用。

民主黨福利政策副發言人蘇逸恒則批評政府設計消費券措施時，完全沒有照顧到長者需要，做法極之離地，因現時所涵蓋的電子消費工具，除八達通外，全都必須使用智能手機，而很多長者根本沒有智能手機，獨居長者更沒有家人支援，難以使用電子消費券。

蘇又批評政府未有交代清楚，若以八達通使用消費券，是否需要使用八達通的電話應用程式或個人八達通。他建議政府應為60歲以上長者，提供收取現金或實體消費券的選項。

油尖旺區議員曾自鳴亦提倡消費券涵蓋18歲以下香港本地居民，並以派發生活資助形式以取代消費券。他認為若要減少家庭負擔，有必要資助學童，建議當局可嘗試透過學資處或相關渠道形式發放消費券，一方面可支援基層家長，另一方面可降低行政成本。