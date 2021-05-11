政府修訂私隱條例打擊起底　最高罰100萬及監禁5年

前年的反對修訂逃犯條例風波期間，不少執法人員及其家屬遭到「起底」。政府今日(11日)向立法會遞交文件，將修訂《個人資料(私隱)條例》以打擊侵犯個人資料私隱行為，任何人違反「起底」罪行，一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬港元及監禁5年。政府亦建議加大個人資料私隱專員調查、檢控及相關法定權力，以更有效打擊「起底」行為。

政府建議在《私隱條例》第64條下引入針對「起底」行為的罪行，如任何人未經同意而涉及披露任何個人資料，並有意圖威脅、恐嚇或騷擾，或意圖對該資料當事人或其家人造成心理傷害等，或令該資料當事人或其家人蒙受心理傷害，該人即屬犯罪。任何人違反「起底」罪行，一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬港元及監禁5年；一經循簡易程序定罪，可處罰款10萬港元及監禁2年。

政府亦擬賦予個人資料私隱專員調查及檢控權力。調查權力方面，如專員相信已出現違反或正在違反《私隱條例》第64條的情況，可要求任何人士提供相關資訊、文件或物品，和回答專員提出的問題。如該人士在未有合理辯解下拒絕配合，或存心欺騙、蓄意提供虛假或具誤導性的資訊，即構成罪行。當局亦建議賦予專員包括在進入處所後檢取文件或物品的權力。至於檢控權力方面，當局建議修訂條文賦予專員就懷疑違反《私隱條例》第64條等個案作出檢控，而該罪行須循簡易程序由裁判官審訊。

當局亦建議加入條文賦予專員要求糾正涉及「起底」內容的權力，即當專員相信已出現違反《私隱條例》第64條的情況時，可向任何人士送達糾正通知，指示在指定時間內作出糾正，該人士可以提出免責辯護，證明有合理辯解未能依時執行糾正通知，否則即屬犯罪。就糾正通知會設有上訴機制，受糾正通知影響的人士可在糾正通知發出的14日內向行政上訴委員會提出上訴反對該通知。

此外，因應社會曾出現針對某些特定人士或群體作出的「起底」行為，當局建議加入條文賦予專員權力，在認為社會上已出現或很大機會可能出現大規模或重複違反《私隱條例》第64條的情況，可就此向法庭申請禁制令，以阻止將來關乎該些特定人士或群體的「起底」事件再度發生。