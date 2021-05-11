本港今年首季罪案14779宗　勒索裸聊及毒品案疫情下大增

本港今年首季的整體罪案有14,779宗，較去年同期減少10%，暴力罪案亦減少6%，大部分罪案均有下跌趨勢，惟勒索、刑事恐嚇、非禮、嚴重毒品罪行及賭博均上升。灣仔區方面，今年有606宗罪案，按年跌45%。至於反對修訂《逃犯條例》的案件，警方至今共拘捕10,250人，已檢控逾2,500人，當中約1,200人完成司法程序，295人被判監，包括17人因暴動被判囚。

警務處處長鄧炳強今(11日)出席灣仔區議會會議指，勒索案有336宗，較去年同期增241宗，升幅2.5倍；其中裸聊案增加6倍，多達2,000多宗，鄧估計因疫情下市民留在家中，多在網上交友有關。刑恐案有376宗，較去年增63宗，升幅20%。家庭暴力及收債案分別有40%及10%升幅。非禮案則有170宗，上升26%，其中有30%案件涉及16歲以下人士，尤以公眾地方非禮案佔最多，佔60%。

至於嚴重毒品案有367宗，較去年增加150多宗，檢獲的k仔、大麻花、可卡因及海洛英等，市值約8.5億港元；涉案被捕的青少年則有86人，上升50%，其中多涉及疫情下他們在社交平台販毒有關。

此外，詐騙案雖錄得跌幅，首季有4,183宗，較去年同期微跌17宗，但仍維持高水平，其中網上情緣騙案有393宗，按年升1倍，損失金額多達1.3億港元。電騙案亦有所增加，其中「假冒官員」及「猜猜我是誰」騙案升20%，損失金額3.5億港元，升幅多達5倍半。

灣仔區議會主席楊雪盈指近年市民日益關注動物罪案的議題，希望警方設立專門的動物罪案調查科處理。鄧炳強指出在今年首季動物罪案有達36宗，較上年同期的13宗上升近兩倍，原因主要與市民近年對動物受虐的意識提高，但鄧同樣指出去年全年相關案件為70宗，在善用資源的情況下實無法「叫隊人乜都唔做只查動物案」。

區議員李碧儀關注灣仔區內的美沙酮中心附近的問題，希望警方加強打擊藏毒及買賣毒品等議題。鄧表示，警方在美沙酮中心外有採取執法行動，亦會與其他部門緊密合作。對於今年的毒品案上升，鄧炳強認為與今年警方投放於相關問題的資源增加有關，疫情下走私形式改變，及今年市民出門次數減少，令網上販毒情況增加，警方亦相應在網上加強了相關工作。

區議員羅偉姍向鄧炳強查詢區內廢棄電單車事宜，指出灣仔區內的棄置電單車除了阻礙泊車位外，還會阻塞行人路，提到警方有權力移除阻塞的車輛，但執法的頻率不高。鄧炳強回應指今年4月開始由民政事務署統籌，在各區清理棄置電單車，警方會處理有即時危險的電單車，而其餘的會與相關部門商討，找出最好的處理方法。

區議會副主席麥景星及區議員顧國慧同樣關注區內違泊問題，希望警方提高流動攝錄隊的執法頻率，及多派警員在黑點駐守。鄧炳強指出警方自使用流動攝錄隊及「電子牛肉乾」後，執法效率大大增加，但強調交通問題並不是單靠執法便可處理，因此警方同時會與運輸署商量，透過道路設計及規劃解決問題。