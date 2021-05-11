指遭繼父性侵多年　女童供稱被迫講核突說話

地盤工人由繼女8歲開始，涉嫌在香港及內地多次非禮和強姦她長達3年，包括強迫繼女替他口交，要她吞下精液，更要她模仿色情片內女性呻吟及性交動作，更涉嫌強迫她進行肛交，案件今日（11日）在高等法院續審。控方繼續播放女事主X與社工的錄影片段，X指被告性侵她的時候，曾說出很多「核突」的說話，例如「叫我生佢嘅BB，生咗BB可以有奶」，「玩我比玩其他女人舒服」等等。

代號「W.K.Y.」的57歲被告，否認3項非禮、3項強姦、2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出的肛交罪。X在錄影片段中表示，被告試過趁母親不在家的時候，一邊打開手機觀看色情影片，一邊與她性交，被告叫她學習片中女性的叫聲，並模仿片中女上男下的性交姿勢，當時她不敢反抗惟有照做，同類事件自2016年7月開始發生，發生了十多次，完事後被告會在她體外射精。印象最深刻的一次發生在2018年秋季某日下午，地點是在她香港的家中，被告性侵她的時候說過要她「生佢嘅BB，生咗BB可以有奶」，「玩我比玩其他女人舒服」。被告說出「核突」說話之後，還叫她跟著照講，被告叮囑她不要告訴給母親及外人。

X憶述，被告早於2015年9月首次非禮她，當時她仍在廣東海豐居住，有次被告在家中將她拉倒，被告趁她躺在地上時，突然用雙手抓她的胸部。她覺得反感，但被告就笑著非禮她。被告曾經舐她和「好似BB飲奶咁」吸啜她胸部。此外，被告亦試過趁母親洗澡時突然衝入她房間，強迫她替他口交，更試過令她嘔吐，她起初拒絕按被告要求吞下精液，但被告說色情影片中「啲女仔都係咁吞落去」，着她模仿。X稱同類事件自2018年開始發生，發生了20多次，她感到「好核突、好臭、好難食」。

X指在2019年1月某日，她準備上學期間，被告突然走入她的房間將她按低，從後掀起她的校服裙與她肛交，她感到疼痛，曾叫被告停止，但被告沒理會，更在她的體內射精。完事後被告裝作無事發生過一樣，對她說：「就嚟遲到，你去返學啦」，之後她便到廁所自行清潔。X在錄影片段尾聲一度哭泣，表明「我唔錄喇」，社工則讚揚她勇敢將事情道出。X今日在庭上補充，2019年2月，被告、母親與她在內地過農曆新年，被告趁表姐Z專心用平板電腦時，在床上非禮她的胸部，事後她即用通訊軟件「QQ」向Z訴苦，着Z遠離被告，惟她「無膽子報警」，只要求Z記住事件就好。