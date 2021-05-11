勞工處巡啟德九龍灣18個新地盤　提12項檢控及發129通知書

啟德發展區及九龍灣的新工程建築地盤於今年4月連番發生致命意外，其中，啟德地盤接連發生3宗嚴重工業意外，共釀成3名工人死亡，勞工處於同月23日展開為期4個星期的新工程建築地盤特別執法行動。勞工處今日(11日)公布，在第2周的特別執法行動中，當局巡查了18個新工程建築地盤，並發出了129張「敦促改善通知書」，以及提出12項檢控。

而綜合首2周的行動，處方共巡查了37個新工程建築地盤，並發出了217張「敦促改善通知書」，以及提出22項檢控。相關行動仍在進行中。

勞工處指出，在行動中留意到有承建商沒有遵從有關吊運作業的安全法例，包括在使用起重裝置前的6個月內，沒有進行徹底檢驗及沒有清晰標明其安全操作負荷等。操作這些起重裝置有可能會出現超過安全操作負荷的情況，而引致負荷物倒塌的嚴重意外事故。

此外，勞工處亦發現有承建商沒有就涉及搬土機械的操作，妥善分隔和明確劃設其操作區，以及沒有設置屏障、標誌及告示等，有可能會導致工人在操作區內遭流動機械撞倒。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁6個月。