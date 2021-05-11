農業優先區發展研究料需時5年　議員斥政府蹉跎歲月

政府計劃在新界古洞南設立由農業園，鼓勵農場發展及採用現代化的方法生產，由漁農自然護理署管理。食物及衞生局副局長徐德義今日（11日）在立法會上簡介進度，指農業園第一期佔地約11公頃，將提供約7公頃農耕地預計農業園第一期的工程，將會於今年年底至2023年分階段完成，政府現正規劃及籌備農業園第二期的工作。

議員劉國勳關注農業優先區的發展，認爲本港農業不活躍，很多農地被荒廢，但土地卻未能被善用，尤其農業優先區的顧問研究工作由2018年開展至今已用了超過30個月時間，但根據政府最新遞交的文件卻指預計仍需時數年完成，追問當局有關農業優先區的發展時間表。

漁農自然護理署署長梁肇輝回應指，農業優先區的研究涉及4,000多公頃農地，由於當中牽涉的複雜性很多，包括制訂相關準則界定適合的優質農地、涉及很多不同土地，需要時間制訂準則及物色適合地點，預計還需要2至3年時間才會有研究結果。

多名在座議員聽聞該時間表時均表示譁然，劉國勳認爲，若該項目研究時間超過60個月，甚至比起新界東北、明日大嶼的土地研究時間更多，批評是蹉跎歲月，不能接受！

議員葛珮帆亦批評，政府發展農業的龜速匪夷所思，第一期農業園由16年開展，要至2023才落成，質疑政府是否有心發展農業，同時要求解釋農業園中採用了哪些現代化耕種模式？

徐德義回應指，農業優先區肯定是政府會探討的方向，但必須從技術出發，第二個需考慮的因素是，適合耕種的土地都是私人擁有，同時要考慮如何有誘因讓土地擁有人可讓出土地也是關鍵。