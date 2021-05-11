涉藏汽油彈被截獲　男學生受審將爭議證物鏈

前年10月31日有示威者在旺角及深水埗一帶聚集，期間有人向警車投擲汽油彈。警員落車追截，結果截獲一名戴着手套的21歲男學生。警員搜查其背囊時，發現內藏一枚懷疑汽油彈。該男生現被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，他否認控罪，案件今天（11日）在西九龍法院開審。辯方稱涉案的汽油彈並不屬於被告，表明會挑戰證物鏈。

本案被告張柏林，被控於2019年10月31日，在深水埗巴域街石硤尾普通科門診的公眾地方，管有一條毛巾及一個載有布碎和94毫升有機混合物液體的綠色玻璃樽，內含輕質石油蒸餾物。同意案情指出，當日港鐵太子站有人群集會，其後有人移轉至深水埗與石硤尾一帶聚集。警方到附近一帶巡邏，至晚上8時許，當一輛警車駛至深水埗楓樹街對開時，有人向警車投擲汽油彈，並在車前約一米燃燒。

警員鍾鑑明（譯音）作供指，當晚見到有30至40名穿黑衣的人聚集，警車上前時卻遭人投擲汽油彈，車上警員隨即落車追截。有份追截的「速龍小隊」成員楊俊輝（譯音）則作供稱，他追捕期間曾大叫「警察，咪郁」，惟人群並無理會，繼續往後山方向奔跑。由於被告當時不只穿黑色衣物，還戴着黃色手套，故他早已鎖定被告，結果在後山樓梯位置截停被告。

楊續指，其時被告剛把手上的粉紅色濾罐扔到身旁，楊立刻說「唔好掉啊，呢個係你嘅，我見住既」。他初步搜查被告的黑色背囊時，搜到一個透明膠袋，袋內裝有一個內藏不明液體的玻璃樽，樽蓋位置附近放有布條，膠袋內另裝着毛巾。楊稱有理由相信這是汽油彈，於是一手拿着背囊及懷疑汽油彈，一手控制着被告，並把被告帶到更合適的地方作進一步調查。