警方票控西貢區議員葉子祈搭巴士不戴口罩　最高可罰1萬元

西貢區區議員葉子祈在一輛公共巴士上沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。警方今日(11日)表示，留意到網上流傳一段影片，事件發生於5月7日，期間葉在巴士車箱內因佩戴口罩問題與人口角，有市民勸喻他佩戴口罩，亦有人向其提供口罩，但他堅決拒絕佩戴。經調查後，警方已於今日（11日）向法庭申請傳票票控葉子祈，並對有公職人員公然無視法紀且罔顧公共衞生的行為表示震驚。

警方發言人表示，高度重視有公職人員公然藐視法律、罔顧公德。警方重申，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩。任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元）。

2019冠狀病毒病疫情仍然反覆，在全城齊心抗疫的關鍵時刻，警方對於有公職人員公然無視法紀且罔顧公共衞生的行為表示震驚。警方嚴厲譴責有關人士用歪理掩飾其自私劣行，並會繼續積極調查事件是否涉及其他罪行，不排除會採取進一步法律行動。