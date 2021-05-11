的士小巴燃油補貼計劃下月完結　工會促延長一年

政府現時向公共小巴及的士提供燃料補貼。

新冠肺炎疫情期間，政府向公共小巴及的士提供燃料補貼，期限至下月30日。有的士工會今日(11日)到政府總部請願，要求當局延長的士燃料補貼計劃至明年6月底，以紓緩前線司機的經濟壓力。

工聯會轄下汽車交通運輸業總工會的士司機分會今午(11日)到政府總部請願，指疫情下邊境口岸未能全面開放、禁聚令等防疫措施未除，市民外出意欲大減，的士行業經營環境至今仍然慘淡，加上近期車行、車主加租，對前線司機而言是雪上加霜。

該工會續指，本港目前第四波新冠肺炎疫情未除，又驚現變種病毒確診個案，擔心疫情有反撲之勢，的士司機的生活短期內難有改善，要求當局延長的士燃料補貼計劃至明年6月底。

現時港府為公共小巴及的士提供每公升1港元的液化石油氣補貼，以及發還汽油的士及柴油公共小巴1/3實際燃油支出，惠及約160間綠色小巴營辦商，以及6萬多名的士及紅色小巴司機。相關計劃於上年7月1日正式推行，為期一年，至下月30日結束。