鄭若驊民望連月「墊司底」　評分僅得25分

特首和問責官員的民望長期處於低位。香港民意研究所今（11日）發布特首及問責官員的民望，特首林鄭月娥最新評分為30.4分，比兩周前調查的評分下跌1.6分，反對率達71%，其中有42%的受訪者更給予她零分。而民望繼續「墊司底」，在三司中評分最低的律政司司長鄭若驊最新評分只得25分，支持率淨值為負44%。

至於其他問責官員的民望，有12名局長的支持率淨值都是負值，其中教育局局長楊潤雄的支持率淨值最低，為負44%。而專責抗疫的食物及衞生局局長陳肇始的支持率淨值則為負21%。

香港民研亦就市民對政府的抗疫表現作出調查，結果顯示只有21%的受訪者滿意政府的抗疫表現。而最新的限聚指數為15.8人，意味受訪者認為禁聚人數應上升，而15.8人亦與現時禁聚令限制的4人為高。

香港教育中心商會副主席任偉豪指出，政府已連續多月呼籲市民注射疫苗，但市民注射疫苗的比例一直都處於極低水平，只有不足兩成市民接種。任估計很多市民認為現時的防疫措施已十分足夠，故沒有必要注射疫苗。任認為政府可以考慮進一步放寬防疫措施，而增加市民接種疫苗的誘因。

對於政府今日宣布全港幼稚園、中小學及補習學校，將由本月24日起，全面恢復半天面授課堂安排，惟上課時間仍以半天為限，以避免學生出外用膳。任指政府不能一直逃避學生在校用膳的問題，建議可參考餐廳的防疫措施。