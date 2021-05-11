鄧炳強不點名批評《蘋果》　重申報道若涉分裂社會或違國安法

警務處處長鄧炳強今(11日)出席灣仔區議會會議後，再次不點名批評《蘋果日報》的報道方式，又點名提到香港記者協會早前就假新聞發出的聲明。他強調沒有針對特定媒體，而是希望社會多討論假新聞的議題，稱相信「真相會愈辯愈明」，重申只要有報道涉及煽動仇恨或分裂社會，便有機會違反與《港區國安法》相關的法例。

鄧表示，現時本港並沒有假新聞法，提到有媒體「生安白造」新聞，如指奧斯卡的得獎男配角，在發表得獎感受時支持「香港的暴徒」，又提到有媒體把早前食物及衞生局推出的疫苗氣泡與內地的社會信用系統連繫。鄧又指，記協早前發聲明，稱涉事的媒體並沒有報道假新聞，只是報道的角度不同，他反駁該聲明指涉事媒體是「將無發生的事情話有發生過」，又指是否假新聞需要以道德作判斷，相信公眾的「內心已經有答案」。

另外，被問及早前警方懷疑民間人權陣線違反《社團條例》，鄧稱警方已收到民陣的回覆，但該團體並沒有提供需要提交的資料，警方將與律政司商討下一步行動，不排除會有執法行動。

談及今年會否批准舉行六四集會，他指已收到相關申請，但警方需要同時考慮《公安條例》及與疫情有關的規例，距六四不足1個月，會在較接近的時間再作形勢評估。