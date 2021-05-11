王婆婆涉高院襲保安　稱身體欠佳審訊再押後

示威常客「王婆婆」王鳳瑤，涉嫌在2年前於高等法院襲擊一名女保安員，以肩膊和手肘撞向女保安的胸口。案件一再押後，原定今天（11日）在東區法院開審，沒有律師代表的被告表示自己身體不適，未完成閱讀所有文件。裁判官王證瑜最終休庭，請傳譯主任向被告翻譯並讀出約60頁的文件，及向她播放約1小時的閉路電視片段。惟下午4時許，被告表示自己已經很累，「我精神上面唔掂」，並且尚餘約15頁文件及片段未觀看，裁判官遂將案件押後至5月21日再審。

報稱無業的64歲被告王鳳瑤，被控一項普通襲擊罪。控罪指她於2019年1月22日，在高等法院大樓地下大堂襲擊女保安員胡婉鴻。今早一開庭，被告便向法庭表示自己高血壓，身體狀況欠佳，文件看不夠一頁便已經「睇唔到落去」。被告又表示會履行公民抗命，即「不答辯、不自辯、不求情、不盤問證人，盡量保持沉默」。控方表示本案牽涉4份證人供詞及一些未被使用文件，共60多頁文件及5張相片，被告即表示「但係法官閣下，啲相係無頭架」，又質疑警方提供的翻譯文件與原文有很大出入。裁判官指，被告如有疑問可在盤問相關證人時提出。