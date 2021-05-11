私營龕場4年只批出6個牌　議員批骨灰辦矯枉過正

政府提供的龕位長期不足，推行《私營骨灰安置所條例》實施4年，但至今只批出6個牌照。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（11日）開會討論《私營骨灰安置所條例》的實施情況，多名議員批評進度緩慢，又指私營骨灰安置所事務辦事處(骨灰所辦)矯枉過正，形容是「好心做壞事」。

根據當局遞交立法會的文件顯示，發牌委員會至今只批出了6個牌照，涉及的已出售龕位數目約佔全港已出售私營龕位總數超過52%。截至今年4月15日，發牌委員會正處理95間私營骨灰安置所的申請，也拒絕了26間骨灰安置所的未能符合要求的申請，另有14間私營骨灰安置所已撤回其申請。由《條例》在2017年6月30日生效以來，共有近80間私營骨灰安置所已結束營運或正依照法例規定處置骨灰。

議員陳克勤表示，自己曾是《私營骨灰安置所條例草案》委員會主席，當初通過立法的原意是規管違規龕場，幫消費者壓低高昂的私營龕位價格，但目前「搞了4年卻只有6個牌」，令市場停頓，相反間接推高了私營骨灰龕位的價錢，並不是法案委員會的原意。

他形容骨灰辦是「好心做壞事」，又透露早前與福位商會會面，對方反應發牌程序愈來愈複雜，愈來愈多部門去管，行內俗語「儲印仔」，要攞牌需要過五關斬六將：「連門上是否貼防火膠也要管，是否有意爲難龕場呢？」

議員劉國勳亦批評骨灰辦處理發牌進度緩慢，並矯枉過正，違背立法原意，指立法的四年令市場幾乎完全停頓，有一些發牌條件更是骨灰辦後加上去，認爲情況並不理想；議員鄭松泰亦關注骨灰辦仍有95間私營骨灰安置所需要處理，並有80間已結束營業，關注政府如何加快處理進度，以及引發的清灰問題。

食物環境衞生署私營骨灰安置所事務專員賴黃淑嫻強調，所有要求都是根據法例要求去做，以保障消費者為目的，形容「比議員更加心急處理申請」。但例如消防方面，申請者即使遞交申請，消防實地視察後表示要再補做，來回亦需要時間。目前78間結業骨灰龕場中。有58間已經完成骨灰處置程序，並將骨灰交還家屬。