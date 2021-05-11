認衝動觸碰親女私處　倉務員判囚1年

五旬倉務員與15歲女兒同睡一床，在替女兒暖腳後按捺不住乘機非禮女兒，以手指觸碰女兒私處。他早前承認一項非禮罪，今天（11日）在區院接受判刑。法官表示關注事主的心理狀況，指事發後她產生負面情緒無法紓解，雖然她渴望重回昔日家庭生活，卻為將來的安全生憂。法官考慮此因素後，決定判被告入獄1年。

本案51歲被告於內地出生，並無案底。案情指，去年1月5日事主與被告原在床上玩耍，後來事主表示腳冷，便把腳放在被告的腳上取暖。事主入睡後，被告數次用膝蓋分開她雙腿，掀起她睡裙摸她的臀和腹部。起初事主不以為意，以為被告在替她按摩。但被告其後進而撫摸按壓事主私處，事主驚醒但繼續裝睡，瞥見被告用手機上網，屏幕上有色情廣告。被告其後離床，事主隨即上網求助，之後把事件告知母親及學校社工。被告最終被捕。

法官判刑時指，事主向心理專家表示她害怕面對被告，擔心被告出獄後會傷害她，甚至加劇為強姦或報仇，並且認為身邊的成人不可信及無法理解她。至於被告的心理狀況，專家認為他在案發時不能控制性衝動，但是同意他重犯機會低。法官最終考慮被告的犯案程度、對事主造成的影響等因素，判處他監禁1年。