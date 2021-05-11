截至今年4月　私隱署接逾5700宗起底個案　逾千宗轉交警方調查

近年社會上不斷有侵犯個人資料私隱的「起底」行為。個人資料私隱專員公署今日(11日)指出，自2019年6月至2021年4月間曾接獲及主動發現超過5700宗關於「起底」的投訴個案，亦297次去信涉事的18個相關的網站、網上社交平台或討論區的營運商，要求移除5905條連結，當中共4328條連結已被移除。

公署自2019年6月至2021年4月間，已將逾1460宗涉嫌違反《私隱條例》第64(2)條的個案，轉介警方作刑事調查及考慮檢控；而在有關「起底」的個案中，警方共拘捕17名涉嫌違反《私隱條例》第64(2)條的人士。至今共有2名人士已被定罪，其中一人於2020年11月因違反《私隱條例》第64(2)條被判18個月監禁，連同其他定罪合共被判監2年。

另外，自2019年11月截至2021年4月，公署亦將60宗涉嫌違反法庭禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進，當中4宗已被定罪。其中一名被告因在社交平台公開警員及其家人資料，在2020年12月被裁定民事藐視法庭並判處即時監禁21日。