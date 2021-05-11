立會附近藏白電油索帶　年輕廚師判囚3個月

去年5月27日有網民發起大三罷及包圍立法會，抗議立法會恢復《國歌條例》草案二讀及全國人大常委會審議《港區國安法》。當日一名21歲廚師在中環龍和道遭警員截查，被搜出一瓶白電油及一包索帶。該名被捕廚師否認一項管有物品意圖損壞財產罪，在東區裁判法院受審後於上月被裁定罪名成立。裁判官押後至今（11日）判他即時入獄3個月。

21歲被告戴少烽，被控於2020年5月27日，在中環龍和道附近管有一瓶白電油及一包索帶，意圖使用作摧毀或損壞財產。案件指被告在當天上午約10時在龍和道，遇見巡警便轉身離開。警員對他截查，結果在其背囊搜出白電油、索帶、防毒面罩、眼罩、手套、生理鹽水及雷射筆等物品，遂將他拘捕。

辯方律師求情指，被告明白自己的行為自私，犯案時沒有想過後果及案件的嚴重性，缺乏理性分析，不過還押期間已經深切反省，會為自己的行為負責任，並希望以後可以回饋社會。被告任職拉麵店的同事今天亦有到庭支持，律師呈上由被告上司及同事撰寫的求情信，內容指被告為人開朗，與同事相處融洽，被告服刑的這段期間，公司會安排被告停薪留職。律師提到被告的身體狀況不適合進入勞教中心，希望法庭判被告較短的刑期，讓他早日重投生活。

裁判官鄧少雄指，被告的背景報告正面，相信他已經受到教訓。犯案時被告單獨一人，並無群眾在場。而且當時他身上只有白電油及索帶，並無打火機、玻璃樽、布碎等其他物品，情況相對輕微。考慮到被告年輕、無案底，裁判官最後決定判被告入獄3個月。