屯馬線下季全線通車　港鐵辦導賞團介紹車站社區歷史

港鐵沙中線項目因為工程醜聞，旗下屯馬線及東鐵線過海段需延期及分階段通車，其中屯馬線預計下季全線通車。為配合新線投入服務，港鐵與本地文化企業本月起會合辦文化導賞團，以話劇形式簡介屯馬線新車站宋皇臺站及土瓜灣站周邊社區的歷史，探訪區內街坊，並有港鐵工程人員介紹新車站設計特色。

導賞團名為「活現屯馬新力量」，本月起至今年10月逢星期六舉行，但受新冠肺炎疫情影響，本月至7月的導賞團暫只在網上進行，視乎疫情發展再決定是否可真正出團。網上導賞團需報名，每團約1.5小時，名額30至60人。合辦團體「活現香港」於土瓜灣區內收集了10多個口述歷史故事，編成4套話劇來介紹區內歷史，演員會扮演宋朝末代皇帝趙昺「穿越」到現代親身試坐屯馬線，以此交代宋帝昺與宋皇臺的關係。導賞員亦會講解土瓜灣未填海時的情況，以及北帝街曾有多家電影公司在該處設廠。導賞團又會走入牛棚藝術村，以及俗稱「十三街」的龍圖街、鳳儀街一帶，與區內街坊對談。

此外，港鐵工程人員會介紹屯馬線新車站的設計特色，例如曾發掘到宋元古蹟的宋皇臺站，車站大堂會有展示該站考古工程發現到的珍貴文物。至於最具歷史價值的J2古井，其底部會設於該站車站大堂的天花板位置，現時仍被圍封，由於古蹟辦未敲定古井的展示方式，可能新站開通時市民未必能夠欣賞。

港鐵又公布屯馬線宋皇臺站、土瓜灣站和紅磡站的車站藝術品詳情，當中宋皇臺站月台柱身會展示象徵日夜及春冬交替的陶瓷黏土作品；土瓜灣站藝術品則以「家」為主題；而紅磡站擴建月台的扶手電梯牆身會有類似紅白藍帆布袋的裝飾，主題是「失而復得」，創作概念源自乘客遺失行李。