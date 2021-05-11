中學生疑因拒留堂推跌女教師　涉事學校：已交警方處理

互聯網流傳一條影片，一名身穿校服的中學男生疑不理會教師指示，欲步離課室，被女教師擋着去路，片段可見，男生再伸手拉門欲離開，拉扯之間，教師倒在地上。有網民指涉事中學位於南區，東網向相關學校查詢，校方指已將事件交警方處理。

社交媒體今（11日）流傳一條長約35秒的影片，片中可見一名身材高大的男學生欲離開課室，他當時背著背包，左手拿着書本和環保袋，一名女教師擋着去路。男生不理會教師，以右手拉着門柄欲打開，此時，女教師將手放在男學生膊頭上，並說：「你站到一邊，我讓你走」，男生聞言，繼續用力甩開放在門柄上的右手。

片中所見，女教師再要求男生站到課室一邊，但對方不從，教師繼續站在門前，男生則以右手再欲開門，惟用力不果，男生手上的書本亦掉在地上，這時有人疑用雙手拉着女教師的衣服，高呼：「走開呀！」雙方互相拉扯，教師似失平衡倒地，片中可聞在場學生低聲討論。

課室門打開後，片中可見另一名女教師在門外擋着，繼續要求該名學生不要離開，而一度倒地的教師亦已自行起身，走到門外加入交涉。

上載影片的網民指，事件源於教師要求學生留堂，但學生不願意。有網民則從校服推斷涉事中學應為南區聖公會呂明才中學。東網向該校查詢，校方回覆時沒有交代事件，只稱就網上流傳片段，早前已通知警方，希望行動可保護學生、老師與學校。