的哥疑遭警箍頸亡　遺孀擬就夫生前投資索償

原告李少娟（前）指其先夫生前擬買車位投資，但因他去世致有損失。

65歲的士司機陳輝旺2012年被警方拘捕期間，疑遭警員箍頸凌空拉上警車，導致頸椎移位，留院一個月後死亡。其遺孀於2015年入稟高院向警方民事索償，而另一方面死因庭則裁定陳是「不合法被殺」。索償案今天（11日）在高院原訟庭提訊，據了解警方將繼續就賠償責任及賠償金額抗辯。遺孀一方就指，陳生前有意購入車位作投資，因此擬就投資因去世告吹的損失，要求300萬港元賠償，並打算就車位估值援引專家證供。法官就指示與訟雙方，就此問題呈交誓章闡明立場，然後再擇日開庭決定。

本案原告李少娟為死者陳輝旺的遺孀，她代表自己和兩名女兒提出索償，被告是警務處處長。原訟庭法官吳美玲今天作出指示，要雙方在限期前呈交誓章。至於聆訊日期，則最少會在3個月後才進行。

這宗索償案件緣於2012年11月11日晚上，死者陳輝旺接載一名日籍乘客，至西隧九龍出入口收費亭時發生爭執，兩人落車糾纏期間雙雙倒地。西九龍衝鋒隊多名警員到場調查時，陳拒絕合作，警員遂以襲擊罪拘捕他，並將他鎖上手銬後帶上警車。期間警員林偉榮涉嫌從後箍陳的頸將他提起，然後扭轉陳的身體放入車廂。結果陳頸椎移位，留院一個月後因脊髓神經重創帶來的併發症離世。死因庭於2018年進行死因研訊後，裁定陳是「不合法被殺」。

死因庭判決後，林偉榮質疑死因研訊程序不公，於2019年提出司法覆核，要求推翻死因庭裁決，要求法庭下令重開死因研訊，並要律政司在其司法覆核有結果前，暫緩一切刑事檢控行動。這宗覆核已排期在今年10月18日聆訊。