華大基因又出錯　14人未獲發短訊　有市民收到他人檢測結果

華大基因又「甩轆」！有14名市民在衞生署圓洲角胸肺科診所遞交深喉唾液樣本後，因華大基因輸入及上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致載有市民陰性檢測結果的通知短訊被發送至錯誤的電話號碼或未被發送。華大指已立即檢視輸入資料的流程，並就向受影響市民及公眾致歉。

食物及衞生局指，華大基因已覆核相關檢測結果，並修正登記資料，系統會向受影響的市民重新發出載有早前檢測結果的電話短訊，又指事件與檢測的準確性或有效性無關。局方對事件為受影響的市民造成不便致歉。

局方稱，因應上述事件，已向承辦商發出警告信，責成承辦商嚴肅跟進，特別是審視現時輸入及上載結果的工作流程，確保作出合適的改善措施，政府會繼續暫停委派華大基因提供流動採樣服務。

此外，政府日後審批新的化驗和檢測合約時，會考慮各承辦商的整體服務表現，包括其資訊管理方面的表現，以及相關的審核制度，確保有關情況不再發生。

華大基因發言人回應事件指，該14名市民於本月6日在衞生署診所遞交深喉唾液樣本，衞生署其後將有關樣本交予華大進行檢測，結果全部為陰性，惟華大在輸入他們的電話號碼時出錯，導致今次事件，被發送到錯誤電話號碼的短訊內容，包括錯誤的樣本編號和身份證首4位數字。

發言人強調，事件並不涉及個人資料洩漏，或調亂實驗室樣本，華大已向食衞局提交報告，並執行了改善方案，防止同類事件再發生。發言人另提到，公司正在進行架構重整，檢視工作流程，並已向政府表達，在不影響整體檢測工作和質量的前提下，會暫時減低檢測量，直至檢討工作完成。