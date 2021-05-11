議規會諮詢全體議員　委員會上限20人 流會缺席扣1日薪酬

立法會正醞釀進行新一輪《議事規則》修訂工作。議事規則委員會主席謝偉俊今（11日）在會後表示，將就事務委員會及法案委員會的組成方法、上限人數及委員可參加委員會的數目，及有關點算法定人數的安排，諮詢全體議員意見。當中包括初步建議議規會初步建議一般事務委員會委員人數上限20人、法案委員會則為15人，並以政黨板塊方式組隊，及扣除流會時不在席議員1天薪酬等。

謝表示，議規會初步就建議的人數上限仍未有確實定案。至於就委員組成機制方面，他形容相關操作是新鮮的安排，委員原則上支持倣效過去參與海外組織活動時，以政黨板塊式組隊，每若干人數就可獲一定名額，大黨派較容易處理，而個別獨立議員亦可互相組隊，但具體細節仍要再研究及作諮詢，希望可以聆聽更多意見，秘書處會再研究操作細節，盡量做到平衡議員的參與權利及立法會有效操作。

為防止有人濫用點人數程序以致流會，議規會過去曾研究扣除流會時不在席議員1天薪酬，即涉約3,400元。謝表示過去有人在會內濫用機制拉布，故希望透過設更多「反誘因」減少情況發生，如有議員提出在經濟上有罰款令議員不會隨便點人數或更積極參與會議。

不過，有委員認為開會期間需要離開去洗手間，質疑做法不人道。他指，仍要研究如何取得適當平衡，令議員不會有濫用點算發定人數機制，同時又可令立法會運作符合《基本法》要求。另外，他又預告下次會議將討論議員衣着規範及在議會內展示標語等問題。