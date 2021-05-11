政Whats噏：擔心不良言行教壞年輕人　鄧炳強灣仔區議會最後一擊

2019年區議會選舉變天後淪為鬧交會，警方屢被針對，但警務處處長鄧炳強仍迎難而上，曾計劃親赴18區區議會，親自回應民主派區議員提問，並先後現身中西區、荃灣、元朗同油尖旺等4區嘅區議會。不過今日(11日)鄧Sir出席灣仔區議會會議後，以後都唔去區議會，消息一傳出，好多人猜測鄧Sir會唔會提早更上一層樓，問鼎保安局局長之位呢？咁副處長（行動）蕭澤頤就好快坐正做新一哥。

鄧Sir今日抵達灣仔區議會之前，香港政研會幾位成員喺會場外高呼撐警隊、以及勉勵鄧Sir嘅口號，又指過往鄧Sir出席區議會，經常遭受民主派區議員嘅圍攻，不過呢班人即將消失，相信情況將有改善。的而且確，鄧Sir之前幾次出席區議會會議，曾受區議員出言侮辱，不過尋日嘅會議氣氛祥和，與會嘅區議員並無針對警隊作出情緒式發洩或無理指控，雖然會上嘅討論主要係圍繞區內嘅治安同交通，但當區議員謝偉俊提及毒品及年輕人問題，鄧Sir就話留意到社會上有一股不守法意識，以為違法犯罪冇後果，尤其是早前社會紛亂，有人產生無論做乜嘢警察都拉我唔到嘅錯覺。

跟住鄧Sir話鋒一轉，指有區議員藉住網絡，指大麻並非毒品；又留意到日前有區議員唔戴口罩，將漠視防疫嘅舉動予以炫耀。鄧Sir話議員本應受人尊重，然而有關言行的確係會影響到年輕人嘅不守法意識。鄧Sir又指由去年年中開始，警方已同學校或家長會等組織重新建立關係，又透過不同渠道同年輕人溝通，以提高下一代正向嘅人生觀。

據了解，鄧Sir今日出席灣仔區議會後，區議會嘅行程會暫告一段落，改為到訪各個分區撲滅罪行委員會，協助監察全港18區嘅治安情況，了解各區居民關心嘅治安問題，令警方日後制定行動部署同宣傳工作時，可以更切合各區實際需要。其實過度政治化嘅區議會，拒絕向部分地區團體撥款搞活動，而鄧Sir亦曾經提到區議會多次拒絕批出分區撲滅罪行委員會撥款，憂慮會因為政治原因而影響防罪工作，受害嘅只會係市民。

鄧Sir自前年11月上任警務處處長後，警隊猶如撥開雲霧見青天，舊年年初爆發疫情後佢更加親身率領警隊協助推行防疫工作，並多次落區巡視加強溝通，絕對有能力勝任更高層級嘅工作。