30個指明地方須強制檢測　包括27間學校

政府將引用防疫條例，要求於指定期間曾身處30個指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。當中包括因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處3個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，由於27間學校爆發上呼吸道感染個案，該27間學校亦被納入今日（11日）的強制檢測公告。

●3個再次檢測的指明地方

●灣仔軒尼詩道458-468號金聯商業中心13樓

●灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓

●荃灣荃景圍187號荃威花園E座天韻琴行

●27個其他新增檢測地方

●灣仔堅尼地道100號3樓至6樓部份聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園

●東涌滿東邨滿樂坊105及106室香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心 (東涌)

●葵涌和宜合道22號3樓(部份)香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園

●屯門掃管笏管青路2號愛琴海岸1樓啟思幼稚園(愛琴)

●鴨脷洲海怡半島第4期26-28座地下上層右思維國際幼兒園暨幼稚園

●新界荃灣石圍角邨石荷樓地下101-119號香港耀能協會石圍角幼兒中心

●新界屯門友愛邨愛廉樓高座地下路德會呂祥光幼稚園

●新界深井海韻花園第1座1樓栢基海韻幼稚園

●旺角砵蘭街387號1樓香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園

●新界青衣長安邨安潤樓地下保良局曹金霖夫人幼稚園

●新界沙田廣源邨廣柏樓地下沙田靈光幼兒學校

●新界大埔富善村善翠樓地下1號協康會雷瑞德夫人中心

●大坑道50號香港真光中學(幼稚園)

●將軍澳彩明苑彩耀閣地下觀塘浸信會彩明幼稚園

●新界沙田博康邨博安樓地下21-28號新界婦孺福利會博康邨幼兒學校

●新界葵涌光輝圍31號葵景大廈1樓太陽島英文幼稚園(葵景分校)

●新界屯門兆畦苑兆強閣地下1-5室及11-15室(A及B翼)樂善堂張葉茂清幼稚園

●新界青衣長宏邨宏正樓及宏毅樓地下平安福音堂幼稚園(青衣)

●新界天水圍天晴邨服務設施大樓地下1號平安福音堂幼稚園（天水圍）

●新界沙田沙田正街11-17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

●九龍深水埗海麗街11號瑪利諾神父教會學校(小學部)

●新界荃灣城門道2號寶血會思源學校

●新界荃灣路德圍31號路德會聖十架學校

●西灣河鯉景道55號韓國國際學校(只包括小學)

●新界青衣長康邨第二小學保良局陳溢小學

●九龍觀塘振華道81號樂華天主教小學

●新界沙田馬鞍山鞍駿街30號香港道教聯合會純陽小學