香港快運縮皮推「帶薪假計劃」　放無薪假半年獲1個月津貼

新冠肺炎疫情重挫航空業，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空旗下香港快運(HK Express)為減少開支，將推「帶薪假計劃」，消息指，員工可選擇自願放6個月或9個月的無薪假期，及後可獲相等於1個月或2個月的人工津貼，變相停薪留職。

消息指，快運向機艙服務員發內部通知，指本年7月起實行「帶薪假計劃」，員工可於5月21日前決定參加與否。計劃將設有2個時段，包括直至今年底為止6個月，或明年3月底為止9個月，期間參與的機艙服務員將不獲發薪金，同時不會分派任何工作，計劃或會因應營運而縮短時期。參與的員工完成計劃後，將會獲發相等於1個月或2個月人工的津貼，期間強積金、人壽保險、員工旅行及團體醫療等福利將會維持。

快運回覆東網查詢指，為減少公司在艱難時期的現金流失，以及作長遠發展的部署，在別無他選的情況下，向機艙服務員推「帶薪假計劃」，計劃屬自願性質，員工亦可藉計劃更妥善規劃個人時間表。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明指尚未聽聞此計劃，但現時航空業正處於低潮，推出類似計劃亦不出奇，「當然是不理想，但都唔到你贊唔贊成，員工要自己考慮囉」。