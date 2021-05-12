區議員最快下月宣誓　遭DQ者或被追討就任後所有酬津

涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，今日於立法會恢復二讀辯論，一旦修例草案獲通過，所有區議員均須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。消息指，政府月內將敲定細節，爭取最快下月宣誓，若有區議員被裁定宣誓無效，當局或會容許有關人士作出辯解。一旦有人因宣誓無效或被裁定違誓而喪失議席 （DQ），據悉當局會考慮追討薪津，「最辣方案」會要求交還自就任起所得的所有薪津。

對於具體宣誓安排，消息指當局目前仍未有定案，本月內將敲定細節，爭取最快下月宣誓。據了解，區議員須在宣誓當日出席儀式，並在民政事務局局長徐英偉監誓下宣讀誓詞，或會再要求他們簽署聲明確認。

消息人士解釋，參考其他公職人員宣誓安排，只有立法會議員須逐一宣誓，而副局長、政治助理等則為一同宣誓，加上區議會屬非政權性組織，正構思按區議會分區輪流分批宣誓，但或會因應各區人數多寡作調整。

政制及內地事務局局長曾國衞在2月提出修例時已表明，參選去年立法會選舉時被DQ的4名時任區議員，將於修例草案獲通過後喪失議席。4人當中，只有東區區議員鄭達鴻現時仍有區議員身份，據悉鄭將不獲安排宣誓，但鄭昨日已辭職。

據了解，監誓人未必會在宣誓當日即時裁定宣誓無效，正考慮容許有關人士作出辯解，事後視乎理據是否充分，再決定是否信納。至於在宣誓後，修例草案訂明律政司可針對區議員違誓行為提出法律程序，有關區議員將即時自動暫停職務，當局期間會暫停發放薪津，直至法庭對有關訴訟作出最終決定。

據悉，律政司作決定時或會參考區議員過往言行，而民政事務局在裁定宣誓是否有效時，亦會將區議員過去在會上的動議和發言列入考慮因素。

消息又指當局正考慮向被DQ者追討薪津，會研究就追薪期限「劃線」，「最辣方案」將要求有關人士交還自就任起所得的所有薪津。

自去年底開始，陸續有區議員因《港區國安法》或拒絕宣誓而離開香港，包括現時正流亡澳洲的中西區區議員許智峯。根據現行《區議會條例》，任何民選議員連續4個月沒有出席區議會會議，或沒有在限期前取得區議會同意，即會失去議員資格。

據了解，由於只有當區區議會主席有權決定缺席會議的理由是否合理，政府難以執行相關條文DQ離港區議員。消息人士補充，指許早前已公開表明正式宣布流亡，變相不能履行區議員職務，原則上可由當日起計算4個月；至於其他人則要徵詢律政司意見。

對於部分區議員辭職或喪失議席，當局會如何處理有關空缺？徐英偉昨表示，現時法例並不容許政府委任區議員。消息人士則指出，政府暫時並不會安排補選，又強調無意取消區議會架構，亦不會提升分區委員會地位以取代區議會職能。