最辣追薪方案　違誓區議員可被追討近170萬

據了解，政府正研究會否追討被褫奪議席（DQ）區議員的酬津及就追薪期限「劃線」，其中政府內部有強硬聲音認為，應要求被DQ者交還自去年1月1日就任起，所獲發的所有酬津。按此計算，被DQ的區議員有機會被追討近170萬元薪津。

消息指，當局最快會在6月安排區議員宣誓，假設以6月1日作宣誓為界線，若屆時他們被DQ，按照「最辣方案」，有關人士需向政府交還過去17個月所獲發的酬津。以一名並無兼任立法會或行政會議成員的普通區議員計算，單計酬金部分，去年全年總額逾42萬元，而今年首5個月亦逾17.5萬元，合計17個月已接近60萬元；若被DQ者屬區議會主席或副主席，更分別要歸還近120萬或90萬元。

此外，區議員每月亦會獲發雜項開支津貼，而每年亦設營運開支還款額和醫療津貼，若由去年1月1日起按比例計算17個月的金額，有關款額分別可達13.5萬元、78.7萬元及5萬元。此外，每屆區議員亦有開設辦事處開支償還款額，金額最高可達12萬元，若上任時用盡有關款額，連同酬金及其他開支津貼計算，即一名普通區議員被DQ時要歸還的金額接近170萬元。

據了解，政府會參考立法會行政管理委員會追討被DQ議員酬津的方式，透過民事索償向被DQ的區議員追討有關款項，若被DQ者無力償還，或要淪落破產收場。翻查資料，在2016年宣誓風波中被DQ的立法會前議員游蕙禎及梁頌恆，各被行管會入稟追討近93萬元，其中游與行管會達成協議，攤分48期按月還款；而梁則因未有理會還款，被法庭頒令破產。