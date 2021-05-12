區議員辭職潮　近半年內至少29人

在立法會審議相關修例前夕，再有多名區議員表態拒絕宣誓及辭職，近半年內已有至少29名區議員因不同原因離任，包括拒絕宣誓、個人理由、因參與民主派35+初選涉違《港區國安法》被還押及被判囚而喪失資格等。

多名區議員昨先後在社交平台貼文，涉違《港區國安法》被還押的屯門區議員張可森亦宣布已辭職，即日生效；黃大仙區議員劉珈汶指不欲完成無理的宣誓要求，已向公民黨提出退黨申請，並計劃於最後一刻辭任黃大仙區議員。另外，大埔區議員林名溢指自己的身體狀況大不如前，故無法繼續勝任區議員，故已辭職，而北區區議員林淑菁亦表明拒絕宣誓，並辭任區議員。

實際上，近半年至少有29名區議員已決定辭職，因為涉去年民主派「35+」初選案，現被還押無法履行議員職務的有北區的林卓廷、西貢區的范國威及元朗區的王百羽等；亦有區議員表明拒絕宣誓而辭職，包括北區的袁浩倫及西貢區的黎銘澤等。有區議員則因健康原因請辭，例如東區的黃宜及觀塘區的畢東尼。

有主動辭職的區議員，亦有區議員只表明條例通過後將不作宣誓，包括屯門區的李家偉、沙田區的黃文萱，及中西區的何致宏。宣誓條例亦引發退黨潮，公民黨就已有12名區議員退黨，包括東區的李予信、鄭達鴻及黃大仙的鄭文傑等；而新民主同盟亦有4人退黨，包括譚凱邦、鍾錦麟、胡耀昌及黎銘澤等。

此外，亦有區議員因其他原因失去議員資格，例如因選舉呈請被裁定非妥為當選的李軒朗和洪駿軒；而葵青區的梁耀忠、荃灣區的岑敖暉和南區的袁嘉蔚等，則因判囚而失去區議員資格。