公院資深護士入行至今未忘使命　病人康復出院成工作最大動力

每年5月12日是國際護士節，既是護士之母南丁格爾的誕辰，亦是向所有默默守護病人的白衣天使致謝的日子。本港公立醫院人手緊張，前線醫護壓力沉重，今年有三位資深護士獲選為醫管局傑出員工，他們均在醫院工作逾廿載，至今仍然熱愛這份使命。雖然工作繁重、常感疲累，三名守護者卻不約而同地說，看見病人康復出院、聽到他們輕輕向一句道謝，已是工作的最大動力！

威爾斯親王醫院高級護理主任(中央護理部)廖日和入行廿載，2003年沙士爆發期間，他在隔離病房工作，眼見同事染疫，其後輪到他也倒下，肺部X光片曾經一天比一天花、人生第一次用上尿壺，臥床治療的日子，他思考的是「下一個離世的會不會是我?」猶幸最後康復，這次跟死亡擦身而過的經歷，也令他深刻體會到病人的感受。廖曾遇過一些責難醫護人員的病人家屬，但在長年照顧之後，病人雖已不幸身故，家屬反而感念醫護人員的工作，向他們寄出感謝物品，甚至有家屬邀請他參與聚會，廖直言：「只要對病人好，家屬會看得見。」

東區尤德夫人那打素醫院病房經理(婦產科)梁翠瑩當年也在沙士隔離病房工作，憶述那一場疫災，她稱當時與丈夫已有兩個孩子，為免傳染家人，她不敢回家，想念孩子時，也只能叫丈夫帶孩子到石澳沙灘見面。去年新冠肺炎疫情爆發，她再度回到隔離病房工作至今，梁表示，病房內有來自不同部門的同事，大家互相支援，希望打贏這一場較沙士更漫長的持久戰。梁翠瑩的女兒也跟隨媽媽的步伐，現已是一名學護。

伊利沙伯醫院顧問護師(心臟科)陳妙貞也是得獎者，疫情下，她們見證了病人的辛酸，陳認識超過十年的女病人留院多月，最初相信自己能康復出院，後來卻要求與兒子見面，並交代醫護人員不要再救她，最終在恩恤探訪安排下，她見完兒子當晚便離世。陳坦言為此很傷感，提起時仍忍不住流淚，她說不會因為怕傷感，而不與病人交心，反會將病人視作家人，身同感受地照顧對方。