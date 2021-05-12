腦退化七旬婦疑遭迫遷　留守住所大廈外瞓街逾一周

一名年逾70歲、自稱姓蒙的老婦，據知居住在旺角西洋菜南街180號捷利大廈、3樓一間面積約30呎板間房約10年，該房僅放得下一張床，每月租金約2,900港元。消息指在上周二(4日)，業主疑欲收回單位，加上老婦欠租，有人遂着老婦搬走，雙方為此爭執，其後，蒙婦的隨身物品及家當，被人搬落樓放在大廈外的行人路，蒙婦無奈只好在樓下露宿街頭。

據了解，蒙婦居住板間房多年，且已習慣附近一帶生活環境，平日以檢拾紙皮、汽水罐變賣為生，同時會排隊取飯充飢，她一心希望可搬回板間房居住，故被趕走後，她仍堅守在原有居所樓下，其隨身物品亦放置一旁，暫時以街頭為家。近日天氣酷熱，氣溫徘徊在攝氏32度或以上，一名七旬老婦在炎熱天氣下露宿街頭，境況堪憐。

事發後，有救世軍的社工主動前來給予援助，同時亦有區議員聯絡蒙婦，看能否提供協助，並讓她到賓館沖涼及暫住，希望她能感覺舒服一點，惟都被她婉拒，並表示：「唔使人幫！」

有街坊透露，疑慘被迫遷的蒙婦患有輕微腦退化，在內地有一名兒子，其子今年年初來港替母親繳清欠租。蒙婦更在上周末（8日）打瞌睡時撞傷左眼角，街坊得悉情況不時前來慰問，苦勸她往醫院求醫，但最終遭到拒絕。另據悉，警方曾嘗試向老婦提供協助，但最後尊重蒙婦的意願，未有勉強將她送院。