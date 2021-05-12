港台無份轉播東京奧運　林大輝認同：蝕硬公帑

原定去年7月舉行的日本東京奧運因疫情延期一年，港府昨日(11日)宣布，破例斥資購入東奧轉播權，再交本地5間持牌電視台直播或轉播。體育學院主席林大輝今早(12日)在電台節目表示，今次事件是特事特辦，又認為香港作為國際城市，如不購入轉播權是丟臉，亦會引起市民不滿。

被問到港台無份轉播東奧，身兼港台顧問委員會主席的林大輝解釋，此舉其實是「錫住港台」。他指，現在距離東京奧運開幕不足80天，如果港台轉播牽涉很大的投資，及倉促安排播放，可能有製作風險；而且港台作為公營廣播機構，不能像5間持牌電視台收取廣告商的廣告費，變相港台將會動用不少公帑作為播放用途，「擺明硬蝕，不值得囉」。

林承認，由港府斥資購入轉播權是破例做法，指商業機構考慮花很多資金投資製作，但目前經濟環境下廣告收益差，因此未有商業機構肯購入轉播權，過去一直擔心政府不出手，市民就難以收看奧運。他不認同今次當局是「貼錢」，亦不一定開先河，只要社會經濟好，廣告收入增長，商業機構不會虧本就會做，但認為如果今次電視台出現良性競爭，檢討成效後不排除日後成為恒常做法。

他又指，港府已暗示購入轉播權費用，不會高於2012年倫敦奧運的1.2億港元，林指假設今次動用1億港元，以全港700多萬市民及17天賽事計算，每天只為每名市民花1港元。