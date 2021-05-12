憂本港競爭力下跌　美商會42%會員擬撤離

香港美國商會(AmCham)訪問325個商業機構會員，結果顯示超過42%會員表示正計劃或考慮離開香港，計劃或考慮離開香港的會員中有3%人更打算即時離開、10%人表示今夏完結後離開、5%人表示今年年尾離港、48%人指在3至5年內撤出香港。

香港美國商會在5月5日至5月9日期間，對其325名商業機構會員進行調查，回覆調查者共約佔商會人數的24%。調查結果顯示，62%人表示對《港區國安法》感到不安，另有36%表示憂慮子女在香港受到的教育問題而打算離港。

有美國商會受訪成員表示，國安法紅線模糊不清，似乎可隨意改變，害怕因說話或文字而導致被捕，另有人認為美國現時較香港安全得多。美國商會會長早泰娜(Tara Joseph)建議，政府應留意居港外籍人士的情緒感受，並深入了解他們擔憂、緩解他們的主要關注，以防止香港失去與其他商業中心競爭的能力。

至於打算留在香港的會員，約77受訪者認為香港生活質素良好(good)、約55%人認為香港擁有絕佳營商環境，另有48%人認為因香港接近中國市場。選擇留港的成員認為，香港仍是東西方交流平台，在此營商有不可多得的好處。