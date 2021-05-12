消息指染新冠變種菲裔護士胞兄亦中招　醫生料個案屬「水尾」

變種病毒秘密派對群組再增一人初步確診，據了解，首名流入社區變種病毒的杜拜來港印裔男，其同住的菲律賓裔女護士的胞兄，昨（11日）在檢疫中心再接受檢測揭確診，其病毒載量CT值超過30，即病毒量少，未有驗出抗體，基因排序仍在進行中；他最早曾與印裔男於4月13日在興華（二）邨聚會，後者在上月17日確診，28日出院，意味該名胞兄由聚會至今相隔近一個月才確診。連同早前驗出有抗體的胞兄女友，該群組累計10人染疫。感染及傳染病科專科醫生認為，胞兄的個案相信是「水尾」，料在4月的聚會上已感染。

群組中最早確診的二人，包括杜拜來港印裔男，其同住的菲裔女護士，曾經在4月13日於興華（二）邨聚會，同場有女友人的母親，兄長及其女友，兄長兒子；及後印裔男和菲裔女護士分別在上月17日及18日確診，並驗出帶有變種病毒。惟當時二人未有透露早前曾參與多人聚會，胞兄一家人又於4月18日在深水埗福榮街37號的家中開生日派對，並邀請三名菲傭出席，其後該三人亦確診，她們分別在東涌映灣園第11座、鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰工作。

直至印裔男和菲裔女護士康復出院後，二人才擠牙膏式披露行蹤，包括該兩次聚會，衞生防護中心在本月5日公布，已將聚會的人士進行強制檢疫，女護士的母親在5月7日確診，胞兄女友在昨日亦揭已有抗體，顯示她屬近期感染。消息指，胞兄昨日亦錄得初步確診，令該群組增至10人染疫。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，由於最早發病二人一直未有透露行蹤，致聚會上的出席人士延至5月初才被送入隔離營檢疫，他相信今次胞兄個案屬「水尾」，顯示他在4月已受感染，期間無病徵且沒有被要求檢測，致送入隔離營才揭確診。他建議，單靠深喉唾液樣本樽讓隔離人士自行留樣本會影響準確度，建議可以合併咽喉及鼻咽拭子交替進行採樣及檢測，以免走漏個案。