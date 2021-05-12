港府迫令外傭兩度強檢　團體呼籲周日穿紅衣表達憤怒

本港社區出現變種新冠病毒確診個案，當中有患者為外傭，港府隨即要求全港37萬外傭強制檢測，更揚言收緊外傭工作簽證批發，要求他們接種新冠疫苗，被狠批帶頭歧視，港府終於昨日(11日)「跪低」，撤回打針規定，但外傭須進行第二輪強檢。有團體呼籲外傭及市民於本月16日穿着紅色衣服，表達對港府的憤怒，目前預料已有100至200人決定參與。

亞洲移民人士聯盟發言人Sringatin強調，外傭並非病毒傳播者，又指過去一輪的外傭強檢，僅找出4宗確診個案，成效有限，認為港府不應再要求外傭進行第二輪強檢，批評當局是有意令市民厭惡外傭，在首輪強檢的同時，就有外傭被的士司機拒載、在公園被偷拍。她呼籲，外傭群體及市民於本月16日穿着紅色衫，表達對港府的憤怒。

菲律賓駐港總領事Raly Tejada表示，不同意港府要求外傭進行第二輪強檢的安排，又指不明白為何外傭要強檢，其僱主及家庭成員卻毋須強檢，認為做法不合邏輯。印尼駐港總領事館亦認為上述只要求外傭強檢的做法不公平，並稱外傭在休假日排隊檢測，卻未獲補假，認為第二輪強檢將再次剝削外傭的假日。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則指，能理解外傭的不滿與憤怒，惟一次強檢結果未必準確，相信港府要求外傭進行第二輪檢測，初心都是想保障外傭及僱主健康，呼籲雙方互相體諒。