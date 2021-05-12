懷雷射筆旺角街頭非法集結　男生認罪判更生

前年9月24日有大批示威者在旺角太子一帶聚集，期間警方拘捕多人，當中一名19歲男學生被指因身攜雷射筆參與其中，因而被控2項非法集結及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。該男生早前承認全部控罪，今天（12日）在西九龍法院被判入更生中心。裁判官陳慧敏稱，相信被告是入世未深才犯案，雖然被告年輕，但也需要為其行為負責。

本案被告蔡詠豪承認的2項非法集結罪，指他於2019年9月24日至9月25日期間，在旺角彌敦道與太子道西交界參與非法集結。他另被控於同日在彌敦道近水渠道，管有一個能發出雷射光束裝置。他的代表律師今日求情指，他的報告正面，請求法庭考慮到他坦白承認控罪，案中沒有警員受傷，希望法庭能按報告建議判被告入更生中心，好讓其學業不會受到影響。

同案還有3名被告，分別是電影製片人廖穗敏（30歲）、工程師霍德龍（31歲）、及一名14歲女學生。其中廖穗敏承認非法集結罪，早前已被判監3個月。霍德龍則被法庭裁定沒有合理辯解攜有雷射筆，因此在公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚5個月。至於14歲女童就經審訊後被裁定非法集結罪成，還押至5月28日判刑。