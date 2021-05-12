醫療人手不足下建新醫院　議員憂有硬件無軟件

本港醫療人手長期不足，立法會工務小組委員會今早（12日）召開會議，通過3個醫院的興建及擴建計劃，包括在啟德發展區興建新急症醫院、北區醫院擴建計劃、瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃，以及在啟德發展區的前跑道及南面停機坪發展，涉款達396億港元。多名議員關注，即使醫院增加了空間及床位，但醫療人手不足，亦未能解決現時病人輪候的問題。

議員鄭泳舜擔心，新建醫院擁有硬件後，卻依然人手不足，質疑新醫院未來是否能24小時運作。他又指現時急症室的平均輪候時間約兩個半小時，反問政府當局有否目標縮短輪候時間。議員梁志祥亦質疑政府如何於緊迫的時間內安排醫療人手到各醫院工作。

食物及衞生局副局長徐德義表示稍後會提供人手編制的數字和資料，而醫院管理局總行政經理李育斌則表示，政府會每3年進行一次醫療人手評估，在急症服務方面，目標將來90%的病人可於30分鐘內看症。李又指，當局並非只增加床位，亦會增加每個病人所佔面積，並改善醫療科技；在人手方面，亦會努力培訓兩間大學醫學院的人才。

另外，有議員關注醫院擴建或新建醫院帶來的交通問題。議員鄭松泰指，單是興建啟德新急症醫院就需用到368億港元，但東九龍塞車問題嚴重，質問當局是否保證醫院落成後不會塞車，又指啟德新急症醫院有直升機坪等設施，但屆時周邊若交通擠塞，只會輪為笑柄。議員柯創盛亦批評，在政府提交的文件中，沒有計劃令他相信未來醫院周邊的交通規劃可以配合使用人數和鄰近居民。徐德義回應時，只一再強調需時準備資料，而李育斌則表示，當局的技術研究反映醫院周邊平日應下不會塞車，但不排除意外情況。

工務小組委員會今亦通過寶馬山行人通道系統，及柴灣政府綜合大樓及車房工程項目，分別涉款6億8,260萬港元及15億8,500萬港元。