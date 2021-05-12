政Whats噏：發文稱宣誓留任履行承諾　陳梓維被質疑抄人內容

立法會最快今（12日）三讀通過涵蓋區議員宣誓嘅《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，早前就有唔少民主派區議員「跳船」請辭自保。工作表現一直受質疑嘅油尖旺區議員陳梓維，今日凌晨再喺Facebook發文死撐，以仲未實現對選民作出過嘅承諾為由，決定宣誓留任直到今屆任期完結為止。點知有眼利網民發現，佢連呢個公布宣誓決定嘅貼文內容，竟然同屯門區議員朱順雅尋日表明宣誓嘅內容一樣。

其實陳梓維3月時已表態願意宣誓，佢今次再發文就話參選時都簽咗擁護《基本法》承諾書，認為宣誓係不必要，但若然政府加設宣誓要求佢都願意配合喎。佢仲話考慮到2019年區議會選舉時，對選民作出過嘅承諾仲未實現，所以決定宣誓留任，直到本屆任期完結為止。佢又話明白民政專員經常以違反區議會職能為由，禁止會上討論民生議題，認為前路難行，但街坊都唔願意走回頭路，鼓勵佢繼續地區工作喎。

不單止有網民鬧爆佢「霸住個位、賺盡佢錢」，又話佢做到區議員絕對係奇迹，質疑佢又點會輕易放棄收入。之但係，有網民就留意到，陳嘅貼文內容抄足朱順雅，例如貼文標題同為「履行莊嚴承諾，直到任期屆滿」，「宣誓一事，本屬不必」及「卸下區議員公職後，我會繼續留守香港，與香港人同行」等字句都照抄到十足十，嘲諷佢好似做緊擴張句子練習一樣。其實連交代宣誓決定嘅貼文都要抄足人哋，即使留任都好難令該區市民對佢嘅工作表現有信心啊！