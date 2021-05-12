政府委林文瀚任終院常任法官　曾審理龔如心遺產案

港府今日(12日)宣布特首已接納終院首席法官建議，任命現職高等法院上訴法庭副庭長林文瀚法官為終審法院常任法官，並會在徵得立法會同意後，根據《基本法》第88條作出任命。林曾審理已故華懋集團主席龔如心遺產案，判陳振聰爭產失敗；他亦曾審理過多宗極具爭議涉及憲法及政制的案件，包括外傭爭取居權案及生果金與綜援金設離港限制案等。

政府認為，林處理各類民事案件，特別是公法和憲法案件方面，經驗豐富，撰寫的判詞理據清晰透徹，中肯持平，經常輯錄於各種法律匯報，並在聆訊的論述及法庭的判詞當中廣受引用。此外，在督導優化司法工作的改革方面亦極富經驗。

林文瀚現年59歲，1983年及1984年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書，同年獲得大律師資格，翌年在港私人執業，直至2001年加入司法機構，獲委任為區域法院法官。林自2003年轉任高等法院原訟法庭法官；2012年再獲委任為高等法院上訴法庭法官，並於2013年9月2日獲委任為高等法院上訴法庭副庭長。

根據《香港終審法院條例》(第484章)，在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由5名法官組成，即終審法院首席法官、3名常任法官及1名非常任香港法官或1名非常任普通法法官。