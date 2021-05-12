保護兒童立法無期　議員批評當局一再拖延

近日一宗5歲女童遭虐待致死的法庭案件引起社會廣泛關注虐待兒童問題，而本立法年度內亦不太可能提交保護兒童立法建議。在今日（12日）的立法會大會上，多名議員質疑政府在處理虐兒問題上一再拖延。

其中議員石禮謙指，政府當局面對虐兒問題沒有一點「肉緊」，認為虐兒個案日日都有，批當局「研究完又研究」，認為現時並非學術研究，應盡快阻止虐兒個案，讓兒童在家庭在學校開心快樂成長，又詢問會否成立兒童議會，讓兒童有得發聲。

勞工及福利局局長羅致光表示，通常參與家庭教育的都不是最需要的人士，需要的則不會參與，為防止避免有關情況，透過衞生署、醫管局及社會福利署，在兒童0至5歲期間看家庭背景、經濟情況等，及早援助，但承認仍然面對難度，及早介入亦可防止將來會發生的個案。另他又指，現時已有兒童事務委員會聆聽意見。

議員陳沛然同樣認為當局敷衍了事，讓虐兒問題一而再、再而三發生；議員廖長江則質疑機制上出現問題，認為虐兒問題不是舉行講座、培訓課程等就能夠解決，又指現時並非及早識別的虐兒問題，而是已識別到問題所在，卻不積極處理。另議員梁美芬則促請成立防止虐待兒童中心，提供一條龍服務，專責輔導兒童心理父母等。