政府指部門電動車使用率高　議員質疑數字與審計署有出入

政府近年推廣以電動車取代傳統燃油私家車，惟不少車主反映電動車配套不足。有議員今日(12日)在立法會大會上批評政府未有對使用電動車起牽頭作用，又質疑電動車充電位供不應求。環境局局長黃錦星指全港電動車佔總體車輛3%，而政府房車中每8輛就有1輛電動車。惟議員石禮謙斥政府選擇性使用數字，認為與審計署提供的數字有出入。

黃錦星指政府一直鼓勵部門以電動車取代燃油車，政府高級官員都會優先使用電動車，並會考慮將垃圾車、洗街車轉為電動車。他又稱，政府建築內的泊車位不少於3成設有充電器，新的政府建築物內的泊車位亦會提供充電器。對於政府推出的20億元「EV屋苑充電易資助計劃」協助現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施。黃錦星指已收到370份申請，涉及8.8萬個私人停車位，認為電動車使用量不斷上升。

議員田北辰指黃錦星提供的數字和審計署有出入，直言「唔知信邊個」，又估計2030年全港約有80萬至100萬輛私家車，但政府提供的停車場充電位不足，認為並不合理。黃錦星指全港電動車佔總體車輛3%，而政府房車中每8輛就有1輛電動車，指政府使用電動車的比例較全港已經「高幾倍」。

石禮謙則批評政府選擇性使用數字，敦促政府到立法會一定要真誠回答，同樣指黃提供的數字與審計署報告有出入，並要求交代政府宿舍有否電動車充電設施。黃則回應指未來電動車充電時間將會加快，會適當讓更多私家車邁向電動化，又指政府會對舊有的政府宿舍進行研究。