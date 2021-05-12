社署今年首季錄279宗保護兒童個案　86宗涉性侵

防止虐待兒童成社會關注焦點，勞工及福利局今日(12日)向立法會提交的書面回覆中提到，今年首季社署共錄得279宗新登記保護兒童個案，已佔去年錄得的個案總數近3成；7成涉虐待兒童者是兒童的父母、兄弟姐妹或親屬。而警方今年首季接獲涉及刑事成分的虐兒案件有190宗，當中有98宗涉及兒童的家人或傭工。就法律改革委員會倡設「沒有保護罪」，當局指正預備探討立法的可能性，會一併參考法改會將公布的最終報告，考慮其建議，盡快作適當跟進。

根據當局的書面回覆，今年首季當中有113宗涉及身體傷害/虐待，其次有86宗涉性侵犯，另有67宗涉疏忽照顧。而傷害兒童的人，有7成是兒童父母、兄弟姐妹或親屬。警方今年首季接獲涉及刑事成分的虐兒案件亦有190宗，逾半數案件犯罪者為兒童家人或傭工，他們分別涉及81宗侵害兒童人身罪的個案、及17宗涉侵害兒童性罪行的個案。而受虐兒童，女孩較男孩多接近一倍。

至於檢控數字方面，2020年因《侵害人身罪條例》27條、即年過16歲的人，故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄另一名未滿16歲、而他有責任管養的兒童或少年，令該名兒童或少年可能受到不必要的苦楚或健康損害，被檢控者有86人，被定罪的則有48人，當中有4人判監，年期由14日至1年4個月不等、另有2人被罰款、34人被判感化令等。

當局指，已加強前線專業人員，如社工、教育工作者、警務人員、醫護人員等的培訓。至於家長支援方面，社署轄下65間綜合家庭服務中心及2間綜合服務中心一直為家庭提供支援，當中綜合家庭服務中心亦有外展服務主動接觸有需要但缺乏求助動機的家庭；另外，教育局、衞生署、醫院管理局及社署亦已聯合推行兒童身心全面發展服務，及早識別5歲或以下兒童及其家庭的健康和社會需要，適時可作轉介。