議員關注港鐵上蓋物業發展　促政府設定營利上限及分獲發展權

有議員建議政府應與港鐵談判，限制上蓋物業發展的利潤在合理水平，以協助中產上樓。

政府去年委託港鐵公司推展屯門南延線和北環線兩條新鐵路。在擁有權及鐵路加物業發展模式下，港鐵負責興建及營運該2條新鐵路，並會獲政府批出鐵路車站上蓋物業的發展權，以補貼鐵路建造費用。有議員認為政府當局應與港鐵公司進行談判，包括設定營利上限，分獲部分發展權，增加房屋供應，甚至用於興建更多公營房屋。有議員更促請政府引入內地鐵路公司，不要讓港鐵「一鐵獨大」。

議員葉劉淑儀指最好的樓盤一定是地鐵上蓋，該些樓盤永遠升值，不應長期將最好的樓盤提交港鐵，認為政府應與港鐵談判，限制合理利潤，分得發展權，讓政府能夠協助中產上樓。她強調改革相當需要及可行，確保港鐵能夠分得利潤而並非過度利潤。 她又指未來北環線以及洪水橋線上蓋物業，將獲得數以百億港元計的回報，認為政府「一係分錢、一係分物業」。

另一議員石禮謙指出， 現在公屋輪候冊申請人數超過25萬，輪候超過5年半都無法上樓，認為當局應改變模式，在新發展鐵路上蓋建造公屋及居屋，強調鐵路是服務市民，而不是發展商。

運輸及房屋局局長陳帆則一再強調鐵路加物業的運作模式，可為整個項目提供融資，增加使用鐵路客流以及帶動完善土地潛力的釋放，提供更多公營房屋。

此外，議員陸頌雄則促請政府引入內地鐵路公司，不要讓港鐵「一鐵獨大、皇帝女唔憂嫁」。陳回應指樂意考慮引用競爭。