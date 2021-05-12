慢性疾病年輕化增醫療壓力　范鴻齡倡加入個人化治療

本港面臨高齡海嘯，患慢性疾病會隨着年紀增長以幾何級數上升，對醫療系統構成威脅。醫管局主席范鴻齡今(12日)在網誌指，公營醫療體系亦面對慢性疾病年輕化的挑戰，故計劃為較年輕慢性疾病病人制訂更多個人化治療模式，以應對人口老化帶來的醫療需求，另計劃透過擴大公私營協作計劃，為家庭醫生提供合適的治療指引，以便日後將更多病情較穩定的專科病人交由家庭醫生照顧。

范引述政府統計處的推算，香港的人口在2036年會增至約820萬，當中65歲或以上老年人口會增加至約240萬。他又指，現時醫管局約有200萬人患有不同的慢性疾病，料約20年後，患有慢性疾病的病人數目，會大幅增加至約300萬人，增幅大約50%。

面對需求不斷增加，他指當局近年不少檢查或治療程序已經改用日間服務模式進行，例如癌症病人的化療程序，病人日間到醫院接受化療後，晚上可返回家中休息，病人毋須住院，以減少住院病床的擠迫問題，故計劃進一步擴大公立醫院的日間醫療服務。

此外，他留意到不少病人在公院專科門診定期覆診，但可能不少病人的病情已非常穩定；他舉例長者很普遍因退化而引致的腰背痛或關節問題，並非一定要由專科醫生處理。有見及此，范稱正計劃進一步增強公立醫院的基層醫療服務，及擴大公私營協作計劃，為家庭醫生提供合適的治療指引，他們除了可為病人提供適時的照顧外，亦可減輕專科門診的壓力。

有鑑患上慢性疾病的病人年輕化，醫管局亦將提供社區健康電話支援服務的「護訊鈴」，擴展較年輕糖尿病人的支援服務，透過分析大數據和預測病情發展的模型，揀選一些較高風險的年輕病人作電話跟進，醫護人員會因應病人的情況制定個人化治療模式，例如跟進病人的戒煙進度、安排營養師跟進飲食以及其他支援等，延緩病情惡化及減少病人不必要入院而衍生的額外治療需求。