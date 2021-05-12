短期食物援助計劃7月底恒常化　食物券及熱食券援助期限延長2周

社會福利署自前年初起，委託非政府機構營運短期食物援助服務計劃，向有即時經濟困難的個人及家庭提供一次性、不超過8周的基本短期食物援助。有議員今(12日)在立法會提出口頭質詢表示，關注計劃受惠人數及要求政府在區內增加計劃服務點。勞工及福利局回應指今年首3個月服務計劃的所批個案數目及受惠人次，分別為5,076個案及10,708人，而服務計劃的合約於今年7月底完成後，政府會將計劃恒常化，預計每年惠及約6萬至8萬人。

提出口頭質詢的議員鄭泳舜表示，現時本港有26萬人失業、14萬人開工不足，惟政府不願設立失業援助金，強調不少家庭生活面對困難。他又指在深水埗曾看到屋邨外有不少人在計劃服務點等候領取食物包及飯盒，當中包括年輕夫婦及長者，認為在區內應擴大服務點。

勞工及福利局局長羅致光回應表示，今年首3個月計劃所批的個案數目及受惠人次，與去年同期比較上升40.6%及45%。此外有1,028宗申請獲批延長服務期，與去年同期比較上升了53.9%。服務計劃將於7月底後恒常化，政府已為此預留4.15億港元的經常開支，預計每年惠及約6萬至8萬人次，行政費約為預算的15%，當中主要為人手開支。他強調現時的食物派發點由提供服務的機構作出建議，今次增加撥款最重要是預計有更多人需要獲得服務。

羅續指，不單止計劃恒常化，社署亦已加設食物券及熱食券以增加選擇，將受助人的援助期限，由最長6星期延至8周，今年8月起更會增設不同類型餐單以照顧嬰幼兒、孕婦及長者等。政府亦已獲財務委員會撥款，在今年6月1日起放寬計劃的資產限額12個月，以在職家庭津貼的資產限額看齊。以4人家庭為例，資產限額由26.4萬港元，放寬至54.8萬港元，預計可額外予約12萬人次受惠。